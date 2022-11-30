Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 09:59, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 09:46
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanan 15 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız