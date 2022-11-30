Dolar 18,62 TL'ye geriledi
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 18,62 TL'ye gerileyerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 17:48, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 17:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6370
|18,6380
|18,6260
|18,6270
|Avro
|19,3010
|19,3020
|19,3340
|19,3350
|Sterlin
|22,3030
|22,4150
|22,3020
|22,4140
|İsviçre Frangı
|19,5350
|19,6320
|19,5700
|19,6680
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6070
|18,6870
|18,5960
|18,6760
|Avro
|19,2610
|19,3410
|19,2940
|19,3740
|Sterlin
|22,2430
|22,4530
|22,2420
|22,4520