Aydın'da firari FETÖ üyesi eski yüzbaşı yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski jandarma yüzbaşı yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 11:35, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 11:50
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan eski jandarma yüzbaşı C.S'nin adresini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan C.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız