2022 yılı Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri açıklandı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen 2022 yılı Uluslararası Akademi Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olan 2022 yılı "Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri"ne, üç kategoride üç bilim insanı layık görüldü.

Yerli ve yabancı hakem görüşleri ve alan komitelerinin değerlendirmesi sonucu ödül, Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde, San Diego Kaliforniya Üniversitesi (UCSD) Nanomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Giyilebilir Sensörler Merkezi (UCSD) Direktörü Prof. Dr. Joseph Wang'a verildi.

Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde Kudüs İbrani Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Amnon Cohen, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde Nanyang Technoloji Üniversitesi Lee Kong Chian Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Joseph Jao Yiu Sung ödül almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen ödül programı için 28 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlenecek ve kazananlara ödülleri tevdi edilecek.

- "Ödül programının gördüğü ilgi onur verici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'nin, çalışmaları tüm dünyada takdir gören bilim insanlarının ödüllendirilmesi yoluyla Türk bilim camiasının uluslararası alanda temsil ve tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla başlatıldığını anımsattı.

Ödül programının gördüğü ilginin onur verici olduğunu vurgulayan Şeker, bu yıl Türkiye bağlantılı ödülün temel bilimler ve mühendislik bilimlerinde araştırmalarıyla sağlık sistemlerinin sınırlarını ileriye taşıyan ve Türkiye'de genç bilim insanlarının yetişmesine katkı sunan Prof. Dr. Joseph Wang'ın layık görüldüğünü bildirdi.

Şeker, bilim insanlarının çalışmalarıyla geleceği aydınlatmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bilim, insanlık ve dünyanın geleceği uğruna ortaya konulan bu büyük emek dolayısıyla dünyanın dört bir tarafında gecelerini gündüzlerine katarak çalışan her bir bilim insanına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Alanında "özgün, öncü ve çığır açıcı" çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanlarına verilen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri, Akademi Madalyası ve yaklaşık 30 bin dolardan oluşuyor.