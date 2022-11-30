Mamak'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 öğrenci yaralandı
Mamak Belediyesi, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 2 öğrencinin tedavi altına alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 15:17, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 15:19
Belediyeden yapılan açıklamada, Mamak Demokrasi Ortaokuluna giden bir öğrencinin, okul çıkışı sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı belirtildi. Köpekten kaçmaya çalışırken servis aracının çarptığı öğrencinin, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, kolunda kırıklar oluşan öğrencinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
- 9 yaşındaki çocuğun eline dikiş atıldı
Öte yandan geçen hafta sonu basketbol kursu için Altınevler Mahallesi'ndeki Altınevler Gençlik Merkezi'ne giden 9 yaşındaki çocuğa da sahipsiz köpeklerin saldırdığı belirtildi. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan ve hastaneye kaldırılan çocuğun eline dikiş atıldığı ifade edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız