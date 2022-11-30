Erzurum'da 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Erzurum'da, FETÖ üyesi oldukları için haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 15:18, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 15:22
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ üyeliğinden haklarında 6 ila 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan söz konusu terör örgütü mensuplarını yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, görevlerinden ihraç edilen öğretmen Şahip K, komiser Güven E, sözleşmeli er Abdulkadir A. ile polis memuru Kenan G. gözaltına alındı.
Zanlılar, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konulduMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız