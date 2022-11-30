Genç hemşirenin şüpheli ölümü! Yolunu bekleyen ailesi ölüm haberini aldı

Olay, merkeze bağlı Zafran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan hemşire Şevval Gazel Bulut (25), memleketi Adana'ya gitmek için bilet aldı. Bugün otobüs ile Adana'ya gitmesi gereken hemşire Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi. Ailesinin haber vermesi üzerine arkadaşları, Bulut'un evine gitti. Defalarca kapıyı çalan ve telefonla arayan arkadaşları Bulut'a ulaşamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımı girdiği evde genç hemşirenin cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından Bulut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.