Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuda 30'un üzerinde sözleşmeli personel statüsünün olduğunu belirterek bu alanı disipline etmek için düzenlemeye gittiklerini söyledi.

Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmasını tamamladıklarını bildiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanı'mız pazartesi günü kamuoyuna duyurdu. Bu çalışmayla 425 bin kişi hemen kadroya geçiyor. İçerisinde öğretmenler, sağlık personeli, din görevlileri, bakanlıklarda çalışanlar var. Ayrıca YÖK Başkanı'mızın talebi vardı; 50-D diye bilinen araştırma görevlilerinin 33/A'ya geçirilmesi konusu vardı. Bütün bu kapsamlı çalışmayı yaptık. Bunlar artık bulunduğu yerde kadroya geçecek. Fakat burada bir ayrıntı olarak şunu söylemek lazım; 3 sene bir yerde çalışmış, 4'üncü seneyi de tamamladıktan sonra tayin isteyebilecekler. Çünkü devlet 3+1 düzenini getirirken ihtiyaç duyduğu personeli belirli yerlerde tutacak sözleşmeyi yaparak bu çalışanları almış, onun devam etmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Kamu hizmetlerinin aksamaması açısında, yurttaşlarımızın taleplerinin karşılanması açısında eğitim başta olmak üzere birçok alanda bu düzenlemenin devam etmesi lazım."

Sözleşmeli personellerin kadroya geçme hakkını kullanmalarının isteğe bağlı olduğunu vurgulayan Bilgin, "Yaptığımız kadro düzenlemesi, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsayan bir düzenleme. Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme. Buna 'dar oldu, eksik oldu' demek konuyu bilmemektir." diye konuştu.

Sözleşmeli memurların kadroya alınması için yasal düzenleme çalışmalarının teknik olarak sürdüğünü bildiren Bilgin, "Bizim bu teknik çalışmalarımız bir proses içerisinde TBMM'ye intikal edecek ve Meclis'in iradesiyle bu yasal format içerisine dönüşecektir." ifadesini kullandı.

- "Geçici işçilerin kadro düzenlemesinde sona gelindi"

Bakan Bilgin, kamudaki geçici işçileri kadroya alınması çalışmasında sona geldiklerine işaret ederek şu bilgileri verdi:

"Dün TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Genel Başkanlarıyla ayrı ayrı görüştüm. Daha önce bu konuda DİSK Genel Başkanı ve ilgili sendikaların genel başkanları ile de görüşmüştüm. Onların talepleri değerlendirdik. Çalışmamız son aşamadadır, onu da önümüzdeki günler içerisinde paylaşacağız. 35 bine yakını Milli Eğitim Bakanlığında olmak üzere 55 bin civarında geçici işçi kapsamda olacak. Ben bu konuyu önemsiyorum. TCDD Genel Müdürlüğüm döneminde kurumda 2 bin civarında geçici işçi vardı, şimdi sayıları binin altına düşmüş. Halen geçici işçiler. Bir türlü bitmeyen geçici işçilik olmaz. Onların statüsünü sağlamlaştırmamız lazım. Çünkü yılın tamamında çalışmadıkları için onların emeklilik haklarını sağlamak için bir düzenleme yapmak gerekiyor. Bizim yaptığımız düzenleme bu kapsamda olacak. Mevcut geçici işçileri kadroya geçmesi için çalışma yapıyoruz, sonraki dönemdeki geçici işçiliği de bu kapsamda sosyal güvenlik boyutu başta olmak üzere bir disiplin altına almak istiyoruz. Mağduriyet oluşturmayacak kapsamlı bir çalışma yapmak istiyoruz."