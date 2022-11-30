Polis memurunun kullandığı otomobilin çarptığı kişi öldü
Ağrı'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Sürücü polis memuru gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 17:33, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 17:40
İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru M.Y. idaresindeki 06 FZT 40 plakalı otomobil, Atalay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Demir'e çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Demir'in cenazesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Sürücü ekiplerce gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız