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Ali Yalçın: Sözleşmeliye kadro düzenlemesi tarihi bir niteliğe sahip

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TGRT Haber kanalında sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesiyle ilgili, "424 bin kişinin kadroya geçtiği bu düzenleme, çalışma hayatı açısından son derece tarihi bir niteliğe sahip" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 17:52, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 17:52
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Ali Yalçın: Sözleşmeliye kadro düzenlemesi tarihi bir niteliğe sahip

Binlerce kamu görevlisinin beklediği kadro düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TGRT Haber'de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, kamuda sözleşmeli 424 bin çalışanın kadroya geçirilmesinin önünü açan düzenlemeden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Daha önce 2011 ile 2013 yıllarında 280 bin kişinin kadroya geçişini sağlamıştık Memur-Sen olarak. Bu kamuda ciddi bir sevinç oluşturdu. Ancak o tarihten bu tarihe kadar istihdamda bir farklılaşma oldu ve süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi türler ortaya çıktı. Kurumların kendi içinde oluşturduğu mevzuatlar nedeniyle de farklı istihdam türleri ortaya çıktı. Biz de kamudaki bu parçalı yapıyı 'Sözleşmeliliğe Son Şurası' ile resmettik ve raporladık. Raporladıktan sonra muhataplarımızla paylaşmaya, toplu sözleşme gibi mekanizmalarda devamlı gündemde tutmaya çalıştık. Nihayetinde 6. dönem toplu sözleşmede bu konuyu 1 yıl içinde çözüme kavuşturacağımıza dair karar aldık. Şimdi bu karardan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasında yapılan görüşmeler sonucunda müjde gelmiş oldu. Bu açıdan son derece sevinçliyiz. Kamuda bir bayram havası var, telefonlarımız susmuyor. Bu kazanım dolayısıyla üyelerimiz, memur arkadaşlarımız bize teşekkür ediyor. Ben de buradan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisine bu konuyu aktardığımızda Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini gördük. Hem 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesinde 5 milyon insanı kapsayan bir zemine ulaşmasına ciddi katkı sundu hem de şimdi 424 binin kadroya geçeceği bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu yüzden kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bu düzenleme bu arkadaşlarımızı da (işten atılan belediye işçileri) kadroyla buluşturarak, artık bu tartışmayı bitirecek"

Kadro düzenlemesiyle pek çok mağduriyetin de sona ereceğini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra işlerine son verilen belediye çalışanlarını hatırlatarak, "31 Mart seçimlerinden sonra özellikle CHP ve HDP'li belediyelerde 5393'e tabi arkadaşlarımızın işine son verildi. Sadece Adana Belediyesinde 468 kişinin işine son verildi. Biz bunlarla ilgili olağanüstü bir mücadele verdik. Sayıları bin 500'e ulaşmıştı bu arkadaşların. Biz mahkeme kararıyla işe geri alınmalarını sağladık ama tekrar atıldılar. Tekrar mahkemeyle geri alınmalarını sağladık fakat bu durum devam etti. Bu yıla Kırşehir Belediyesi önünde eylem yaparak girmiştik, çünkü 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli çalışanların işine son veriliyordu. Şimdi bu düzenleme bu arkadaşlarımızı da kadroyla buluşturarak artık bu tartışmayı bitirecek" ifadelerini kullandı.

"424 bin kişinin kadroya geçtiği bu düzenleme, çalışma hayatı açısından son derece tarihi bir niteliğe sahip"

Yalçın, şöyle devam etti:

"424 bin kişinin kadroya geçtiği bu düzenleme, çalışma hayatı açısından son derece tarihi bir niteliğe sahip. Kamuda esas istihdam biçimi kadro olsun diyerek bunlarla ilgili mücadelemiz kaldığı yerden devam edecek. Sözleşmeli istihdamın esas olduğu kurumlarda çerçeve dışı tutulan bir kitle var. Onlar için de gayret etmeye devam edeceğiz. Sürecin takipçisi olacağız. İstiyoruz ki diğer çalışanlar boyutuyla beklentiler karşılanabilsin. Bu konudaki gayretimiz sürecek ama geldiğimiz noktayı da kıymetli buluyoruz. Bu düzenlemeyle kamuda çalışma barışı temin edilmiş oluyor; bu kamunun işleyişi açısından son derece önemlidir."

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