İhbara giden ambulans şoförünü yaralayan şüpheli tutuklandı
Esenyurt'ta arkadaşlarıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı sırada fenalaşan gence müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine saldırarak ambulans şoförünü yaralayan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 19:08, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 19:08
Mehterçeşme Mahallesi'ndeki Gaziler Parkı'nda madde kullanan gençlerden birinin fenalaştığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Gruptaki gençlerden Yakup K, güvenliğin sağlanması için polis ekiplerini bekleyen sağlık görevlilerine saldırdı. Şüphelinin demir sopayla ambulansın camını kırması sonucu, ambulans şoförü Recep Ayhan yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ayhan, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Yakup K'yi Esenyurt'ta yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız