İzmir'de darp edilen asistan doktorun burnu kırıldı

Olay, saat 14.00 sıralarında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asistan doktor Mücahit Furkan Balcı (29), hasta A.K. adlı kadının değerlerini inceledikten sonra muayene edeceğini söyledi. Bu esnada A.K., kendisini erkek doktorun muayene etmek istemediğini söyleyerek dışarı çıktı. Daha sonra kadının eşi A.K.'nin de eşinin erkek doktorun muayene etmeyeceğini kadın doktorun muayene edeceğini söyleyerek kapıyı yumrukladığı ileri sürüldü. Gürültüyü duyan asistan doktor Balcı, kapıyı açıp baktığı esnada hasta yakını A.K., kendisini dışarı sürükledi. "Sen benim eşimi nasıl muayene edersin" dediği ileri sürülen saldırganın yumruk darbeleriyle yere yığılan Balcı, kanlar içerisinde kaldı. Saldırı esnasında araya girmek isteyen güvenlik görevlisi kadın Derya Sipahioğlu da darp edildi. Saldırıyı gören diğer hasta yakınları da araya girmek isterken, diğer hekimlerin beyaz kod vermesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Doktorun burnu kırıldı

Saldırıya uğrayan asistan doktor Mücahit Furkan Balcı, diğer meslektaşları tarafından tedaviye alınırken, yapılan incelemede genç hekimin burnunda kırık meydana geldiği belirlendi. Kafa ve burun travması geçiren Balcı'nın tedavisi sürerken şiddete maruz kalan güvenlik görevlisinin de kolunda incinme olduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayan doktor: "Üzücü bir olay"

Hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan ve burnunda kırık oluşan asistan doktor Mücahit Furkan Balcı, tedavi gördüğü kısımda açıklama yaparak yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Balcı, "Gerçekten üzücü bir olay. Çalışma azmimizi, meslek azmimizi bizden alan bir olay. Böyle bir olayın bir daha yaşanmasını istemiyorum. Gerekli şikayetlerimizi yaptık ve gerisi artık yargıda. İnşallah bir daha böyle bir olay diğer hekim arkadaşlarımızın başına gelmez" açıklamasında bulundu.

Güvenlik personeli o anları anlattı

Saldırıda araya giren ve saldırgan A.K.'nin darp ettiği güvenlik personeli Derya Sipahioğlu ise, "Saldırgan, Furkan hocamı poliklinikten çekerek dışarı aldı. Yumruklayarak darp etti ve gözlüğü de yüzünde kırıldı. Ayırmaya çalışınca bana da hem sözlü hem de fiziki şiddette bulundu" dedi.

Doktorda kafa travması mevcut

Saldırıya uğrayan hekimi tedavi eden Op. Dr. Suat Kaptaner, Mücahit Furkan Balcı'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Doktor arkadaşımızın burun kemiğinde kırık var. Yüzünde ve cildinde de yaralanmalarının yanı sıra kafa travması da mevcut. Arkadaşımıza müdahale ettik ama kafa travması yönünde yatış yaptırdık. Bu akşam gözlem altında tutacağız. Şu anda görünürde hayati riski bulunmuyor. 2022 yılında artık doktora, hekime, sağlık çalışanına şiddeti tartışmak istemiyoruz" sözlerine yer verdi.

"Çok üzgün ve kızgınız"

Saldırıyla ilgili konuşan hastane hekimlerinden Op. Dr. Mehmet Bora Bozgeyik de, "Asistan doktor arkadaşımız bir hasta yakını tarafından şiddete maruz kaldı. Muayene kısmına geçildiği esnada kadın muayene olmak istemedi. Daha sonra kocası da kapıyı yumruklarken hekim arkadaşımız ne olduğunu görmek için kafasını dışarı çıkartıyor. O esnada hasta yakını arkadaşımızı tutup dışarı çıkartıyor ve yumruklamaya başlıyor. Arkadaşımızın çok ciddi bir kanaması mevcuttu. Çok üzgün ve kızgınız. Bu tarz sağlıkta şiddete ve hakarete maruz kaldıkça hem bizim motivasyonumuz olumsuz etkileniyor hem de işimizi yapamaz hale geliyoruz. Koridorda güvenlik kamerası olması gerekiyor ama o kısım kör noktada bulunduğu için görüntü alınamamış. Çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.