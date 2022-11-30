Bakan Ersoy açıkladı: Sözleşmeli sanatçılar da kadroya geçecek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamu personel reformu kapsamında kadroya geçme hakkı elde eden sözleşmeli personele, Bakanlık bünyesinde görev yapan sözleşmeli sanatçıların da dahil edildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 20:40, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 20:47
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin gerçekleştirdiği kamu personel reformu kapsamında kadroya geçme hakkı elde eden sözleşmeli personellere Bakanlığımız bünyesinde görev yapan sözleşmeli sanatçılar da dahil edildi. Kendilerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız