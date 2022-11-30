Belediyenin çorba dağıtımına kantinciler ve okul yönetiminden müdahale

Her sabah ilçede bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere çorba dağıtımı yapan Kadıköy Belediyesi personeli, bu sabah Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin okul yönetimi, kantincisi ve güvenliğinin sözlü ve fiziksel müdahalesiyle karşılaştı. Bugün sabah saatlerinde Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne giden Mobil İkram Aracı'na ve belediye ekiplerine saldırıda bulunan yetkililer aracın önünde bekleyerek çorba almak isteyen öğrencilere de engel oldu. Belediye çalışanlarının ilçede bulunan bütün okullarda bu dağıtımı gerçekleştirdiklerini, öğrencilere sabah erken saatlerde ders zili çalmadan çorba dağıttıklarını, kamu olarak görevlerini yaptıklarını söylemelerine rağmen müdahale sözlü ve fiziksel devam etti. Belediye ekipleri görevlerini yapamadan okuldan ayrıldı.