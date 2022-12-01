1 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Fuar Merkezi'nde 12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Odakule İSO Meclis Salonu'nda OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- TBMM Genel Kurulunda, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanun Teklifi ve Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında Türkiye'ye yapılacak Birlik Mali Yardımının Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın Uygun Bulunmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tutak Belediyesini ziyaret edecek, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu açılış törenine katılacak, AK Parti Patnos İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak ve esnafla bir araya gelecek.

(Ağrı/12.00-16.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- TÜİK, 2021 yılı kültür ekonomisi ve kültürel istihdam istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Lodz)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da katılımıyla milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nu kabul edecek.

(Ankara/13.00)

2- Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'na F Grubu'nda Hırvatistan-Belçika, Kanada Fas ve E Grubu'nda Japonya-İspanya, Kosta Rika-Almanya maçlarıyla devam edilecek.

(Ar Rayyan/18.00/Doha/18.00/Ar Rayyan/22.00/Al Khor/22.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası Bursa Uludağ Basketbol-Antalya Toroslar Basketbol, BOTAŞ-Nesibe Aydın, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Alagöz Holding-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/13.00/Ankara/14.00/Mersin/16.00/İstanbul/19.00)

5- Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/11.00)