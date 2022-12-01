Tel Rıfat Münbiç ve Kobani Türkiye için tehdit

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından 2014'ten bu yana adım adım işgal edilen bölgeler sadece çevresine değil, Türkiye'ye de doğrudan tehdit oldu. 2019, 2020, 2021 ve 2022'de Türkiye'de gerçekleştirilen 8 saldırı Tel Rıfat, Ayn el-Arab (Kobani) ve Münbiç'te organize edildi, talimat buralardan geldi. Yine bu bölgelerde hazırlanan ve gerçekleştirilmesi planlanan 81 saldırı girişimi ise güvenlik güçlerince engellendi. İşte o saldırılardan bazıları:

- SEYHAN'DA BOMBALI ARAÇ - 20 Kasım 2019'da Adana Seyhan'da bomba yüklü aracın patlatılmasında oklar Suriye'nin kuzeyini işaret etti. Maddi hasarla atlatılan saldırı ile ilgili tutuklanan Ali Abdullah El Halaf, patlayıcıyı PKK'lı teröristlerden alıp Türkiye'ye getirdiğini itiraf etti.

- RAFİNERİYİ HEDEF ALDILAR - Suriye kaynaklı terör 4 Aralık 2019'da ise Batman'da kendini gösterdi. Suriye'nin Amude kasabasına bağlı Muzen köyünden havalanan bomba yüklü model uçak, Tüpraş Petrol Rafinerisi'ndeki yağ kazanlarının olduğu bölümü hedef aldı. Bombalı dron 5 metre geride infilak edince faciadan dönüldü. Model uçakta Suriye uyruklu teröristlerin parmak izleri çıktı.

- AVM'Yİ KANA BULAYACAKTI - 11 Ekim 2020'de Mersin'de Forum AVM yakınında patlayan ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı da Suriye'ye uzandı. Eylem talimatının PKK/YPG'li "Hebun Piro" kod adlı Zırav Taş tarafından verildiği, Ramazan Bakır isimli terörist tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

- PAZARDA PATLATTI - 27 Ekim 2020'de Ankara Serik'te mahalle pazarında yaşanan maddi hasarlı patlamada gözaltına alınan Raghep Derviş adlı terörist, Suriye'den geldiğini itiraf etti. Terörist, saldırıyı örgüt elebaşları kardeşini rehin aldığı için gerçekleştirdiğini öne sürdü.

- SURİYE'DEN GELDİLER- İstanbul Ataşehir'de 31 Ekim 2020'de bir çöp konteynırında yaşanan patlama ile 19 Ağustos 2022'de Antalya'da Lara Halk Plajı yakınlarında meydana gelen patlamalarda da teröristlerin Suriye'den geldikleri tespit edildi.

- POLİSEVİNE SALDIRI- 26 Eylül 2022'de Mersin Mezitli'deki polisevine saldıran 2 teröristin de Suriye'den geldikleri ortaya çıktı. 1 polisin şehit düştüğü saldırıda teröristlerden biri çatışmada, diğeri ise kendini patlatarak öldü.

- PARAMOTORLA

HATAY'A - 28 Eylül 2022'de Münbiç'ten paramotorla sınırı geçen 2 terörist, Hatay Payas'ta korucu noktasına saldırıp 1 kişiyi yaraladı. Kaçan teröristlerden biri İskenderun'da köşeye sıkıştırılınca üzerindeki bombayı patlattı. Diğer terörist ise girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

- TAKSİM KATLİAMI - Kanlı terör 13 Kasım 2022'de ise İstanbul İstiklal Caddesi'nde kendini gösterdi. Yaşanan patlamada tüm oklar Suriye'ye çıktı. 6 sivilin can verip 81 kişinin yaralandığı saldırının talimatını veren de, bombalı saldırıyı gerçekleştiren hücre de PKK/YPG'liydi.

Burak Doğan