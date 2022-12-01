Gambiya KKTC'yi tanıma yolunda: Bayrağımızı astık çok mutluyuz

Türkiye ve KKTC'nin 'tanınma' diplomasisi sonuçlarını vermeye başladı. Ankara'da temaslarda bulunan Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Joof daha sonra KKTC'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte iki ülke bayrakları önünde poz veren Joof, Tatar'ı resmi ziyaret için ülkesine davet etti. Ziyareti tanınma yolunda önemli bir adım olarak nitelendiren Tatar, "Bu bizim için çok sevindirici bir gelişme. Görüşme sırasında bayrağımızı da astık. Görüşmeye katkı sunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

RESMİ KARŞILAMA YAPILDI

Önceki gün Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere bazı isimlerle görüşmeler gerçekleştiren Joof, dün de resmi ziyaret için rotayı KKTC'ye çevirdi. Ercan Havalimanı'nda karşılanan Joof, ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçti. Burada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen Joof, Tatar'la birlikte iki ülke bayrakları önünde poz verdi.

PROTOKOLLE KARŞILARIZ

Ardından görüşmelere geçildi. Kabulde Özel Temsilci Ergün Olgun ile İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar da hazır bulundu. Joof, Cumhurbaşkanı Tatar'a kendisini kabul etmesinden dolayı teşekkürlerini sundu ve Gambiya'daki eğitime yaptığı katkıdan dolayı KKTC'ye gelmeyi ısrarla istediğini söyledi. Joof, ülkesine döndüğü zaman kendilerini kabulünden dolayı bir minnettarlık mektubu yazarak Cumhurbaşkanı Tatar'a göndereceklerini söyledi ve Cumhurbaşkanı Tatar'ı normal protokol ile karşılanmak üzere Gambiya'ya davet etti. Joof, Gambiya Devlet Başkanı'nın Tatar'ı kabul etmekten memnuniyet duyacağını söyledi. Sadece eğitim değil diğer birçok alanda KKTC ile Gambiya arasındaki iş birliğinin geliştirilebileceğini ifade eden Joof, buna yönelik bir anlaşma imzalamak istediklerini ancak öncesinde bir mutabakat belgesi hazırlayarak KKTC'li yetkililere göndermek ve bununla ilgili bir karşılık alma düşüncesinde olduklarını söyledi.

Aybike Eroğlu