Parti yönetimi 'niyetlerini' sordu: 50 il başkanı vekil olmak istiyor
AK Parti yönetimi 2023 seçimleri için sandık görevlileri ve mahalle sorumluları dahil olmak üzere sahada çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da milletvekili adayları konusunda yapılan hazırlıklara hız verdi. Bu kapsamda, AK Parti yönetimi il başkanlarına aday olup olmak istemediklerine yönelik niyetlerini sordu.
AK Parti yönetimi, bir süredir Türkiye genelinde milletvekili adaylığı konusunda yeni yüzlerle ilgili kamuoyu yoklaması yapıyor. İllerdeki kanaat önderleri, STK'lar ve teşkilatlar nezdinde hem mevcut milletvekillerinden memnuniyetleri soruluyor, hem de 2023 seçimlerinde aday olarak görmek istedikleri yeni isimler konusundaki fikirleri alınıyor. AK Parti teşkilat yönetimlerinden çok sayıda ismin milletvekili adayı olmak istediği belirtiliyor. AK Parti yönetimi öncelikle il başkanlarına aday olup olmak istemediklerine yönelik niyetlerini sordu.
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Edinilen bilgilere göre; 50 civarında il başkanı milletvekili adayı olmak istediğini bildirdi. AK Parti yönetimi aday olmak isteyenlerin 'Genel Merkez'in bilgisi olmadan görevlerinden istifa etmemelerini' istedi. Aralık sonuna kadar seçimlerde aday olmak isteyen il başkanlarının istifa etmeleri istendi.
YÜCEL KAYAOĞLUMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız