Müzik yayınına turizm ayarı: Gürültü yalıtımı ve titreşim kalkanı mecburiyeti geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının görüş ve katkılarıyla hazırlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, turizmcilerden gelen talepler doğrultusunda müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleri yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararıyla yeniden düzenlenebilecek.

AKUSTİK RAPOR ŞARTI

Yönetmeliğe göre; gürültü seviyesini kontrol etmek için iş yerlerinden akustik rapor istenecek. Ayrıca, her ilde o ilin gürültü seviyesini gösteren gürültü haritaları hazırlanacak.

FERHAT EKİNCİ