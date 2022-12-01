Gelmiyorsan iptal et! Randevu sıkıntısından sağlıkçılar da dertli

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) verilerine göre bu yıl randevu alan her dört kişiden biri hastaneye gitmedi. Sadece ekim ayında 2 milyon 866 bin kişi, boş yere randevu aldı. Bu durum hem gerçek hastaları hem de hekimleri zor duruma düşürürken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Bakan Koca'nın "Randevuya gelmiyorsanız iptal edin" çağrısına sağlık çalışanları da destek verdi.

Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden olan Bilkent Ankara Şehir Hastanesinin koordinatör başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel "Randevular dolu olduğu için muayene imkanı bulamayan milyonlarca hasta var" dedi. Gelemeyecek durumda olanların hastaneyi mutlaka bilgilendirmesi gerektiğini belirten Surel "Bu hassasiyeti oluşturursak, ihtiyaç duyan milyonlarca kişiye randevu açılmış olur. Böylelikle hizmet kapasitemiz yüzde 25 ila 30 oranında artar" ifadelerini kullandı.

ESMA ALTIN