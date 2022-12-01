İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı bütçesi kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım ayı altıncı olağan toplantısı Fuar Kültürpark Alanı'ndaki meclis salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başkanlığında yapıldı.

İBB'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ve 7,5 saat süren Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında konuşan Soyer, "İzmir'in, Türkiye'nin ve dünyanın pek çok zorlu sınavdan geçtiğini ve kentte yaşayan 4,5 milyona yakın insanın birbiriyle ve doğasıyla uyum içinde yaşadığı örnek bir metropol olmak için çalıştıklarını" söyledi.

Soyer, üç yılı aşkın bir süredir kent paydaşları ve dünyanın diğer şehirleriyle ortaklıklar kurmak için çalıştıklarını ifade ederek, "İzmir bizim için bir kavga konusu değil. Bir çözüm meydanıdır. Zorluklara karşı birlikte göğüs gerdiğimiz ve bu sayede vatandaşa hizmet ürettiğimiz bir şehirdir. Bu hedefimizin İzmir için olumlu sonuçlarını her geçen gün görüyoruz." dedi.

İzmir'in Buca Metrosu ve Çiğli Tramvayı gibi projelerine 490 milyon avro kaynak bulduklarını anlatan Soyer, bu projeler için bankalardan "düşük faizli" 490 milyon avro krediyi aldıklarını aktardı.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın da belediye bütçesinin yüzde 41'inin yatırıma ayrıldığını belirterek, "bu oranın Türkiye'de kamu bütçelerinde yatırıma ayrılan kısım bakımından en yüksek oranlardan biri olduğunu" söyledi.

- En büyük yatırım harcamaları raylı sistemlere

İBB'nin en büyük yatırım harcamalarını raylı sistemlerin kurulmasına ayırdığını dile getiren Aydın, "Bu kapsamda yapılacak en büyük yatırım olan Buca Metrosundan özellikle bahsetmek isterim. Trenleriyle beraber 765 milyon avroya mal olacak Buca Metrosundan elde edilmesi beklenen yıllık işletme geliri yaklaşık 45 milyon avro olacak. Metro inşaatı dört yıl ödemesiz dönemde tamamlanacak ve hat işletmeye açıldığında elde edilecek işletme geliri ile finansmanın geri ödemesi yapılacak. Ayrıca Buca Metrosu'nun taşıyacağı 400 bin yolcuyu şu anda otobüs ve minibüslerle taşıyoruz. Metro tamamlandığında belediyemiz yılda 48 milyon avro tasarruf edecek." diye konuştu.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise İBB'nin 2023 yılı gider bütçesinin 25 milyar 900 milyon lira olduğunu aradaki 3 milyar 977 milyon liranın da borçlanarak karşılanacağını toplam borcun da 16 milyar 977 milyon lira olacağını dile getirdi.

İBB'nin bütçedeki harcamalarını eleştiren Hızal, "Bergama'nın köy yollarına bakın. İşte tarıma verdiğiniz önem. Bu sadece bir örnek. Siz bazı belediyelere daha çok para gönderiyorsunuz, gönderin elbette ama kendi köy yollarınızı da yapın. Bunlardan sorumlu kurum İZBETON. İZBETON'a baktığımızda aslında İBB'nin performansını görüyoruz." dedi.

Belediyenin kentsel dönüşüm sistemine işaret eden Hızal, "Bütçenizden kaynak ayırmadığınız için kentsel dönüşümde kurtarıcı olan birileriyle protokol yaptınız. Siz İBB adını kullanarak İZBETON eliyle çok net söylüyorum saadet zinciri kurdunuz. Bu dönüşüm sisteminin hukuksuz olduğunu söyledik, sizlere adeta yalvardık bize sözleşmeyi verin dedik. İZBETON, her işinde çift imza kullanmak zorunda, ama buralarda tek imza var. Yazık, gerçekten çok üzülüyorum. 5 kuruş bütçe ayırmadığınız için sonuç bu oluyor. İBB gibi köklü bir kuruluşu böyle hukuksuz işler yapmak durumunda bırakıyorsunuz."

- "Temel yatırımlar tamamlanmadı" eleştirisi

Hızal, Murat Aydın'ın "Hükümet İzmir'e yapması gereken yatırımları yapmıyor" sözlerine karşı ise şu ifadeleri kullandı:

"İBB meclisinde oy çokluğuna sahipsiniz, istediğiniz kararları rahatlıkla geçirirsiniz. Ama burada kararlar yüzde 99 oranında oy birliği ile geçiyor. Oy çokluğunu verdiğimiz bazı konuları dile getirmek istiyorum. 'İstanbul'daki arsayı satmayın' dedik, satacağız dediniz. Sayıştay 'üzerinde işgalci var' dedi. Yine ne dedik? 'İzmir'in bir malını İstanbul'daki ne olduğu belirsiz bir vakfa vermeyin' dedik. Sayıştay 'dur' dedi. Demek ki arkadaşlar AK Parti grubu laf olsun diye siyaset, muhalefet yapmıyor."

Deprem ve kentsel dönüşüm ile ilgili konuşan Hızal, "Eskiden depremi deprem olunca hatırlıyorsunuz diyorduk, şimdi depremde de hatırlamıyorsunuz. Buca merkezli depremde biz hepimiz sokağa çıktık, Sayın Başkan çıkmamış olabilir; ama biz çıktık. İçişleri Bakanımız, 1 saat içerisinde İzmir'e gelerek İzmirlilerin yanında oldu. Sayın Başkan, tweet atıp şatosunda oturmaya devam etti. İçeride hafif bir kıskançlık var, neden böyle siyasetçilerimiz yok diye. Siz kendi içinizde de diyorsunuzdur 'Kalktı içişleri bakanı İzmir'e geldi, bizimkiler nerede' diye." ifadelerini kullandı.

Hızal, büyükşehir belediyesini yatırımlar noktasında da eleştirerek, Şirinyer Parkı, Karşıyaka Opera Binası, Dikili Belediyesi Hizmet Binası, Selçuk Otogarı gibi temel yatırımların tamamlanmadığını söyledi.

İBB'nin "kara delikleri olduğunu ve buraya milyarlarca lira para gittiğini" ifade eden Hızal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazarlık usulü ile ihale yöntemi. Sizin genel başkanınızın da karşı çıktığı bir şey. Sizin dönemizde yaklaşık 1 milyarlık pazarlık usulü ihale yapılmış. İBB muhtelif gıda ürünleri almış, kimden almış peki? Bu firmanın sahibi Gaziemir'de temelini atmayı unuttuğunuz kentsel dönüşüm kooperatifin başındaki kişi. Neden gıda ürününü Grand Plaza'dan almazsınız da pazarlık usulü ihale ile buradan alırsınız? Aramızda vizyon farkı var. Bir tarafta gıda krizini çözmek için Tahıl Koridoru açan AK Parti öbür tarafta köy yolu yapamayan CHP. Bir tarafta akıllı otomobil yapan AK Parti diğer taraftan akıllı trafik sistemini bile yapamayan CHP. İşte aramızdaki temel fark bu."

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı bütçesi CHP, İYİ ve DEVA partili üyelerin oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Soyer, 12 Aralık pazartesi günü saat 18.00'de toplanmak üzere kasım ayı oturumunu kapattı.