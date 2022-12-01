Tokat'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 50 öğrenciden 49'u taburcu edildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerden 49'u taburcu edildi, birinin tedavisi sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 08:50, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 09:58
Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu yurdunda kalan 137 öğrencinin bir kısmında akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum, okul yöneticilerine bildirildi.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 öğrenci, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik ve İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, hastanede tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret etti.
İl Tarım ve Oman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.
Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 49'u tedavilerinin ardından taburcu edildi, birinin tedavisi ise devam ediyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız