Markette 37 ürünün 29'unda fiyat artışı yaşandı

Altının gram fiyatı 1.066 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.066 lira seviyesinden işlem görüyor
%0 Faiz Fırsatıyla İhtiyaçlarınızı Ertelemeyin!
%0 Faiz Fırsatıyla İhtiyaçlarınızı Ertelemeyin!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik
Asgari ücrette takvim belli oluyor: Kritik toplantı bugün
Asgari ücrette takvim belli oluyor: Kritik toplantı bugün
'Annem FETÖ'ye sempati beslemiş olabilir ama FETÖ'cü değil!'
'Annem FETÖ'ye sempati beslemiş olabilir ama FETÖ'cü değil!'
Gelmiyorsan iptal et! Randevu sıkıntısından sağlıkçılar da dertli
Gelmiyorsan iptal et! Randevu sıkıntısından sağlıkçılar da dertli
Çocuğunu evde bırakıp okula giden öğretmen, döndüğünde şoke oldu!
Çocuğunu evde bırakıp okula giden öğretmen, döndüğünde şoke oldu!
Parti yönetimi 'niyetlerini' sordu: 50 il başkanı vekil olmak istiyor
Parti yönetimi 'niyetlerini' sordu: 50 il başkanı vekil olmak istiyor
DEAŞ'a ekonomik darbe: 17 kişinin malvarlığı donduruldu
DEAŞ'a ekonomik darbe: 17 kişinin malvarlığı donduruldu
Ayşenur öğretmenin son derste yazdığı notlar sınıfındaki tahtada
Ayşenur öğretmenin son derste yazdığı notlar sınıfındaki tahtada
Bakan Özer'den 'ücretsiz yemek' açıklaması: 2,5 milyon öğrenci yararlanacak
Bakan Özer'den 'ücretsiz yemek' açıklaması: 2,5 milyon öğrenci yararlanacak
Erdoğan, Bakanlar Bilgin ve Nebati ile bir araya geldi
Erdoğan, Bakanlar Bilgin ve Nebati ile bir araya geldi
Bakan Ersoy açıkladı: Sözleşmeli sanatçılar da kadroya geçecek
Bakan Ersoy açıkladı: Sözleşmeli sanatçılar da kadroya geçecek
Valilikten fahiş kira artışı açıklaması: Savcılığa şikayette bulunun
Valilikten fahiş kira artışı açıklaması: Savcılığa şikayette bulunun
Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı
Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı
42 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
42 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Sayı aydan aya değişiyor
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Sayı aydan aya değişiyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek hafta toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek hafta toplanacak
İstanbul'a 2 binden fazla yeni taksi geliyor
İstanbul'a 2 binden fazla yeni taksi geliyor
'Sahte doktor' olayına ilişkin idari soruşturma tamamlandı
'Sahte doktor' olayına ilişkin idari soruşturma tamamlandı
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Sürücülere önemli uyarı: Yarından itibaren bin 152 lira cezası var
Sürücülere önemli uyarı: Yarından itibaren bin 152 lira cezası var
Erdoğan'dan EYT zirvesi...Hazine ve Çalışma Bakanı ile görüşecek
Erdoğan'dan EYT zirvesi...Hazine ve Çalışma Bakanı ile görüşecek
Bu öğretim görevlisi alım ilanına adaylardan tepki
Bu öğretim görevlisi alım ilanına adaylardan tepki
'Kripto varlıklar ve NFT' caiz mi? Diyanet fıkhi açıdan ele aldı
'Kripto varlıklar ve NFT' caiz mi? Diyanet fıkhi açıdan ele aldı
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 25 bin 365 liraya yükseldi
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 25 bin 365 liraya yükseldi
Erdoğan açıkladı: Düzce 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Erdoğan açıkladı: Düzce 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Altının gram fiyatı 1.052 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.052 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü
'Kökünü kurutma operasyonunda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır'
'Kökünü kurutma operasyonunda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır'
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Markette 37 ürünün 29'unda fiyat artışı yaşandı

"Üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkı yüzde 236,8 ile marulda görüldü. Markette 37 ürünün 29'unda fiyat artışı, 8'inde ise fiyat azalışı oldu"- "Dış ticaret açığına pozitif yönde katkı veren tarım sektörüne daha çok önem verilmelidir"- "Pamukta uzun zamandır artırılmayan destekleme primlerinin ve girdi desteklerinin artırılması ve sezon başlamadan üreticiye verilmesi gerekiyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 10:39, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 10:26
Yazdır
Markette 37 ürünün 29'unda fiyat artışı yaşandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kasımda üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 236,8 ile marulda görüldüğünü belirterek, markette 37 ürünün 29'unda fiyat artışı, 8'inde ise fiyat azalışı olduğunu bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, kasımda üretici ile market arasındaki fiyat farklılıkları, girdi fiyatlarında yaşanan değişimler ve tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kasımda üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 236,8 ile marulda görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, bu ürünü yüzde 210,5 ile kırmızı mercimek, yüzde 209,8 ile elma, yüzde 180,6 ile maydanoz, yüzde 180,3 ile kabak, yüzde 180 ile havucun takip ettiğini belirtti.

Bayraktar, üreticide 3 lira 75 kuruş olan marulun markette 12 lira 63 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimeğin 42 lira 97 kuruşa, 5 lira olan elmanın 15 lira 49 kuruşa, 2 lira 6 kuruş olan maydanozun 5 lira 78 kuruşa, 6 lira 79 kuruş olan kabağın 19 lira 3 kuruşa, 4 lira 25 kuruş olan havucun ise 11 lira 90 kuruşa satıldığını ifade etti.

Markette 37 ürünün 29'unun fiyatında artış, 8'inde ise azalış görüldüğüne işaret eden Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

"Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42,9 ile pirinç oldu. Pirinçteki fiyat artışını yüzde 36,1 ile yeşil soğan, yüzde 33,1 ile Antep fıstığı, yüzde 22,4 ile kırmızı mercimek, yüzde 20,9 ile kuru kayısı ve domates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17,2 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 6,4 ile marul, yüzde 3,4 ile tavuk eti, yüzde 1,6 ile mısırözü yağı izledi."

Kasımda üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 13,2 ile marul olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bunu yüzde 12,9 ile taze fasulyenin, yüzde 11,7 ile ıspanağın, yüzde 10,4 ile sivri biberin, yüzde 8,2 ile limonun izlediğini bildirdi.

Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 48,8 ile kuru soğanda yaşandığını vurgulayarak, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 44,7 ile yeşil soğanın, yüzde 31 ile Antep fıstığının, yüzde 30,7 ile salatalığın, yüzde 26,3 ile patatesin, yüzde 25,7 ile maydanozun, yüzde 20 ile domatesin izlediğini ifade etti.

Geçen ay üreticide 29 ürünün 17'sinde fiyat artışı olduğunun altını çizen Bayraktar, 7 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü, 5 üründe ise fiyatın değişmediğini belirtti.

- Fiyat değişimlerinin sebepleri

Bayraktar, marul, ıspanak ve limonda arz artışının fiyatların düşmesine neden olduğunu vurgulayarak, sivribiber ve taze fasulyede talep azalışının ürün fiyatlarını düşürdüğünü bildirdi.

Patates, kuru soğan, salatalık, yeşil soğan, domates ve maydanoz arzındaki azalmanın bu ürünlerin fiyatlarını yükselttiğini belirten Bayraktar, talep artışının Antep fıstığında fiyatı yükselttiğini kaydetti.

Bayraktar, tarımsal ürün arzının azaldığı bir döneme girildiğini ifade ederek, örtü altı tarımı için tarımsal ürün maliyetlerine gübre, ilaç ve işçilik gibi masrafların yanı sıra ısıtma ve elektrik gibi masrafların da eklendiği bir sezonun başladığına işaret etti.

Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışların ürün maliyetlerini yukarı çektiğine dikkati çeken Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu maliyetlerden dolayı artan ürün fiyatları tüketiciyi mağdur ederken, üretici ise eline geçen gelirin çoğunu masraflarına veriyor. Bu sebeple üreticilerimizin gelirleri düşüyor. Geliri düşen üreticimiz mağdur oluyor ve üretimden uzaklaşıyor. Bu durum, tarımsal üretimin artmasını olumsuz yönde etkilerken, tarımsal ürün arzının azalmasına sebep oluyor. Tüketici fiyatlarındaki artış sadece tarımsal ürün maliyetlerinden ve arz azalmasından kaynaklanmıyor. Ürün, üreticiden çıkıp markete ulaşıncaya kadar fiyatı ciddi oranda artıyor. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürmeden, tüketiciye ulaşana kadar olan süreçte oluşan aşırı fiyat artışlarına bir çözüm bulunmadan, piyasada rekabet sağlanmadan ve ürün fiyatları denetlenmeden tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir."

Bayraktar, gıdanın spekülasyona açık bir sektör olduğunun altını çizerek, tüketicilere, ürün fiyatlarına müdahale etme güçlerini kullanıp, fahiş fiyattan ürün satan marketlerden alışveriş yapmayarak bu işletmeleri "cezalandırmaları" çağrısında bulundu.

Besi ve süt hayvancılığında maliyet artışlarının, üretimi sürdürebilir olmaktan çıkardığını belirten Bayraktar, bazı marketlerde peynir fiyatlarının et fiyatlarını geçtiği bir ortamda hem üretici hem de tüketici için acil tedbirler alınmasını istedi.

- "Destekler artırılsın" talebi

Bayraktar, tarımsal üretimde en önemli 2 girdinin mazot ve gübre olduğunu, sertifikalı tohum ve fidan destekleri her yıl düzenli olarak verilirken, üretim masraflarında önemli payları olan ilaç, yem, tarımsal sulamada kullanılan elektrik ve sulama girdilerinin göz ardı edildiğini kaydetti.

Yemin, hayvansal üretimin can damarı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Maliyet problemiyle boğuşan üreticilerimize, hayvansal üretimde kullanılan yem başta olmak üzere, diğer girdilerde de sağlanacak destekler tarımsal üretimi artıracak, üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Ekonominin diğer sektörlerine kaynak sağlayan, bu sektörlerin katma değer yaratmasına ön ayak olan, dış ticaret açığına pozitif yönde katkı veren tarım sektörüne daha çok önem verilmelidir."

Bayraktar, pamuk üreticisinin yaşadığı sıkıntılara ilişkin ise şunları kaydetti:

"2022'de üreticimiz birçok üründe emeğinin karşılığını alırken, pamukta umduğunu bulamadı. Küresel olarak pamuğa talebin düştüğü ve fiyatların gerilediği bu dönemde pamuk üretiminden vazgeçmenin ağır faturası yine bu ülkeden döviz olarak çıkacak, her ülkeye nasip olmayan mevcut pamuk alanları değerlendirilemeyecektir. Pamukta uzun zamandır artırılmayan destekleme primlerinin ve girdi desteklerinin artırılması ve sezon başlamadan üreticiye verilmesi gerekiyor."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Merkez Bankası Açık Bankacılık sistemini kullanıma açtı
Merkez Bankası Açık Bankacılık sistemini kullanıma açtı
Dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.066 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.066 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Nebati: Borsada işlem gören şirket sayısı 482 oldu
Bakan Nebati: Borsada işlem gören şirket sayısı 482 oldu
Borsa güne rekor seviyeden başladı
Borsa güne rekor seviyeden başladı
Brent petrolün varil fiyatı 86,55 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 86,55 dolar

Bu Habere Tepkiniz

Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Danıştay 12. Dairesi, Ortaokulunda müdür olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun işlemini hukuka aykırı buldu.
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini belirtti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması gerekmekte iken, anılan Kanun'un 125. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tekerrür hükümleri uygulanarak Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları

Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirileceğini açıkladı.
Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2022/11 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 5 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 31 bin 183 kontenjan için tercih alınacak.
Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığınca yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS başvuru, sınav, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli aday bilgilerinin silinmesine ilişkin kararının iptali için açılan davada kararını yayımladı.
Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.
Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir Üniversitesi, dün gündeme getirdiğimiz tartışmalı öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti!
KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.
Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Ardahan'da da park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Merdiven çıkarken zorlanıyorsanız dikkat!

Merdiven çıkarken zorlanıyorsanız dikkat!

Hastalar tarafından çok fazla önemsenmeyen Mitral kapak hastalığı nedir?