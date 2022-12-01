Bakan Nebati: Borsada işlem gören şirket sayısı 482 oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 2 yıldaki halka arzlarla borsamızda işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaşmıştır'' dedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 10:42, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 11:35
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
Menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin 1 trilyon TL sınırına dayanması, yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını gösteriyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız