Dolar günü 18,63 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 18,63 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 18:03, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 18:02
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6260
|18,6270
|18,6340
|18,6350
|Avro
|19,3340
|19,3350
|19,6120
|19,6130
|Sterlin
|22,3020
|22,4140
|22,8410
|22,9550
|İsviçre Frangı
|19,5700
|19,6680
|19,8090
|19,9090
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5960
|18,6760
|18,6040
|18,6840
|Avro
|19,2940
|19,3740
|19,5720
|19,6520
|Sterlin
|22,2420
|22,4520
|22,7810
|22,9910