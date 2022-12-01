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Merkez Bankası Açık Bankacılık sistemini kullanıma açtı

Finansal hizmet kullanıcıları hesaplarını tek bir erişim noktasından yönetebilecek- Altı banka GEÇİT üzerinden hesap hizmeti sağlayıcıları olarak hizmet vermeye başladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 11:31, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 11:31
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Merkez Bankası Açık Bankacılık sistemini kullanıma açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Açık Bankacılık hizmetlerini kullanıma açtığını duyurdu.

TCMB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, liralaşma stratejisinin dijital ekonomi yol haritasının önemli bir bileşeni olan ödemeler alanı Açık Bankacılık hizmetlerinin kullanıma açıldığı bildirildi.

Bankalar, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen ve taraflara standart Açık Bankacılık işlemleri sunulmasını sağlayan 'Açık Bankacılık Geçidi' (GEÇİT) altyapısı üzerinden hizmet vermeye başlandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Kasım 2019'da güncellenen "6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun"un 12'nci maddesinin birinci fıkrasına ödeme emri başlatma hizmeti (f bendi) ve ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti (g bendi) eklenerek söz konusu hizmet türleri kanun kapsamında ödeme hizmeti olarak tanımlanmıştır. Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri (ÖHVPS) olarak adlandırılan bu iki hizmet ile ödemeler alanındaki açık bankacılık servisleri tanımlanmıştır."

- Finansal hizmet kullanıcıları hesaplarını tek bir erişim noktasından yönetebilecek

Açıklamada, düzenleme çalışmalarına paralel olarak ÖHVPS uygulama stratejisi ile detaylı teknik ve operasyonel gerekliliklerin belirlenmesi amacıyla dünyadaki en iyi uygulama örneklerinin de incelenerek TCMB ve BKM iş birliği ile çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Söz konusu çalışmalar sonucunda ülke koşulları ve ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulduğunun aktarıldığı açıklamada, paydaşların hızlı entegrasyonunun sağlandığı düşük maliyetli, verimli ve etkin ödeme hizmetleri veri paylaşım servisleri deneyimi için ortak bir platformun tasarlandığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Bu doğrultuda finansal hizmet kullanıcılarının birbirinden farklı ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdindeki hesaplarını tek bir erişim noktasından yönetebileceği ve ödeme emirlerini verebileceği güvenli, verimli, etkin, düşük maliyetli ve yenilikçi iş modellerinin oluşmasına fırsat tanıyan ''GEÇİT' altyapısı tesis edilmiştir. BKM tarafından tamamen kurum içi beşeri ve teknik kaynaklar ile geliştirilip sunulan GEÇİT, ortak ÖHVPS altyapısı olarak konumlandırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

- Altı banka GEÇİT üzerinden hesap hizmeti sağlayıcıları olarak hizmet vermeye başladı

Bugün itibarıyla, testlerini ve teknik sertifikasyonlarını başarıyla tamamlamış olan altı banka GEÇİT üzerinden hesap hizmeti sağlayıcıları olarak hizmet vermeye başladı.

Aynı zamanda, ÖHVPS Çalışma Grubu'nun gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda ÖHVPS için teknik ve operasyonel gereksinimlerin belirlendiği ÖHVSP API İlke ve Kuralları (API Standardı) belgesi hazırlanarak kamuya açık bir şekilde bankanın internet sayfasında yayınlandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerinin, 7/24/365 anlık para transferine olanak sağlayan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, ödemeler alanında ülkemizin ulusal karekod standardı olan TR Karekod, IBAN numaraları yanında; telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemi ve orta ve uzun dönem amacı liranın en pratik, en pragmatik, en ucuz ve en kapsayıcı ödeme aracı olmasını sağlamak ve sürdürmek olan TCMB'nin 15 Eylül 2021'de ilan ettiği Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu ile birlikte dijitalleşme hedeflerimiz doğrultusunda ülke ekonomimize çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."

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