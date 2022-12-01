Sabah yazarı: AK Parti'de 'bir kaç akil adam' Meclis'e girsin! Geri kalanlar tasfiye edilsin

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, son dönemde AK Parti'nin kenara çekilmiş ağır topları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç'la u an yaşananları eleştiren ve AK Parti'ye uyarılar yapan röportajlar yapmıştı. İşte o Yavuz Donat bugün "sokağın talebi" diyerek AK Parti'de büyük tasfiye isteyen bir yazı kaleme aldı. Donat, sokağın taleplerinden birinin "2002 kadrosundan birkaç akil adam Meclis'e girsin, geri kalan kadroda büyük tasfiyeye gidilsin" olduğunu aktardı. İşte Donat'ın yazısının ilgili kısmı:

AK Parti kadrolarının büyük kısmı tasfiye edilsin

Sokak, siyasi iktidara nasıl bakıyor?

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için neler konuşuluyor?

Gözlemlerimiz:

AK Parti tabanı ve seçmeni, "Erdoğan'a söz söylemiyor... Söyletmiyor."

Ama...

Seçimde "büyük değişim" bekliyor...

Milletvekili değişikliği.

Seçmenin talebi...

"İthal aday olmasın."

Bir diğer talep...

"Fabrika ayarlarına dönülsün... 2002 kadrosundan birkaç akil adam... Birkaç tecrübeli siyasetçi Meclis'e girsin... Geri kalan kadroda büyük tasfiyeye gidilsin.