İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Ceza İnfaz Kurumları inceleme raporlarını görüştü

Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında komisyona yapılan bireysel başvurular hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, 30 Kasım 2022 itibariyle toplam 12 bin 760 başvuru gerçekleştiğini, başvurulardan 12 bin 234'ü için işlem yapıldığını, bekleyen başvuru sayısının ise 526 olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, işleme alınan başvuruların 9 bin 450'sinin cezaevleri ile ilgili olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun yurt içindeki 22 ve mukayese için yurt dışındaki 2 cezaevinde inceleme yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, alt komisyon başkan ve üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun çalışmalarının, 2 yıl önce açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'na da değerli katkılar sunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Komisyonda, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Silivri ve Tekirdağ ceza infaz kurumları raporuyla ilgili bilgi verdi.

Görüşmelerin ardından inceleme raporları kabul edildi.