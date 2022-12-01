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Ana sayfaHaberler Terör

Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi biri firari, biri tutuklu 34 sanığın yargılanması sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 13:37, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 13:40
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Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanık B.K. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanıklar dinlenildi.

Tanık S.K, 2010'da örgüt evlerinde tanıştığı sanık H.İ.G'nin "abilik" yaptığını belirterek, kendisiyle daha sonra irtibatının koptuğunu kaydetti.

Tanık H.K. de sanıklardan İ.K'yi tanıdığını dile getirerek, "2013 yılında Ferizli ilçesindeki bir etüt merkezinde öğretmenlik yaptım. Kendisini oradan tanırım, etüt merkezinin müdürüydü. Etüt merkezinin örgütle bağlantısı vardı. Sanığın müdür olduğunu biliyorum, bunun dışında örgütsel bağlantılarını bilmiyorum." dedi.

Tanık E.S. de 2008-2009 yıllarında ilköğretim okurken örgüt evine gittiğini belirtti. E.S, "Gitmiş olduğum evde sanık M.A'yı da gördüm. Bazı zamanlar örgüt evine geliyordu. Risale ve Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyordu. Burada askeri okula yönlendirme vardı ancak sanığın bir yönlendirmesi olmadı." dedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın mevcut halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini istedi.

Söz verilen tutuklu sanık B.K, eşi, kendisi ve büyük oğlunun tutuklu olduğunu dile getirerek, "Sağlık sorunları yaşıyorum, hastayım. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim." dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

Bazı sanık müdafileri de yeterli delilin toplanmış olması dolayısıyla dosyadan ayrılmayı talep etti.

Tahliye talebi ve dosyadan ayrılma talebinin reddine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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