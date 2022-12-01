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Hull Cityli taraftarlar Antalya'ya hayran kaldı

İngiliz taraftar Richard Brown:- "Başkan Acun Ilıcalı, biz taraftarlara 'Elinde iki yıldan fazla sezon bileti olanlar arasında bir çekiliş yapıp şanslı isimleri Türkiye'ye götüreceğim.' dedi. Beş bin kişi arasından 320 taraftar da bu çekilişin kazananı oldu"- Kadın taraftar Aukse Andriuliene:- "İlk defa geliyoruz ve tatilimiz mükemmel gidiyor. Piyango bize vurduğu için çok şanslıyız. Her detayı düşünülmüş, mükemmel bir organizasyon"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 14:55, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 14:54
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Hull Cityli taraftarlar Antalya'ya hayran kaldı

- İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi izlemek için kulübün sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı tarafından Türkiye'ye getirilen taraftarlar, Antalya'da olmaktan memnun olduklarını bildirdi.

Şota Arveladze ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Liam Rosenior ile anlaşan Hull City, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapıyor.

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın davetiyle Antalya'ya gelen 320 Hull Cityli taraftar da kamp çalışmalarını takip ederek takımlarını destekliyor.

Kentteki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan taraftarlar, formalarını üzerlerinden hiç çıkartmıyor, tezahüratlar yaparak takımlarına sevgilerini gösteriyor. Futbolcuları da yalnız bırakmayan taraftarlar, Acun Ilıcalı ve teknik heyetten isimlerin katıldığı söyleşilerde de yer alıyor.

Kentteki tema parklarda hız treni, korku tüneli, hız kaydırağı gibi aktivitelere katılarak eğlenen taraftarlar, güzel havanın tadını çıkardıkları Antalya'da olmaktan mutluluk duyuyor.

Büyük bir kısmı ilk kez Türkiye'ye gelen Championships ekibinin taraftarları, Antalya sahilinin doğal güzelliğinden, güneşinden ve gösterilen misafirperverlikten etkilendi.

Yıllardır takımları Hull City'i tribünde yalnız bırakmayan kulübe üye 5 bin taraftar arasından yapılan çekilişle Antalya tatilini kazanan İngiliz futbolseverler, AA muhabirine, Türkiye ve takım hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sıkı bir Hull City taraftarı olduğunu belirten 60 yaşında Ian Tottem, hayatının maçlarda geçtiğini söyledi. Antalya'ya geldiği için çok şanslı olduğunu dile getiren Tottem, "Bu benim bu sene içinde Türkiye'ye dördüncü gelişim. Ancak ilk kez Antalya'ya geliyorum. Daha önce hep Hisarönü'nde tatilimi geçirdim. Acun Ilıcalı'ya bize böyle bir fırsat tanıdığı için minettarım." dedi.

Emekli banka müdürü olan 70 yaşındaki Richard Brown ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini anlattı. Antalya'da çok güzel, dost canlısı bir atmosfer bulduğunu aktaran Brown "Gerçekten gösterilen ilgiden memnun kaldım. Acun Ilıcalı, biz taraftarlara 'Elinde iki yıldan fazla sezon bileti olanlar arasında bir çekiliş yapıp, şanslı isimleri Türkiye'ye getireceğim' dedi. 320 taraftar da 5 bin kişi arasından bu çekilişin kazananı oldu. 53 yıllık kulüp üyesiyim, her sezon da biletlerimi alırım." ifadelerini kullandı.

- "Ozan Tufan yetenekli bir oyuncu"

İngiltere Championships'te 24 puanla 20. sırada bulunan Hull City'nin ligde istedikleri yerde olmadığını söyleyen Brown, "Sezon başında çok sakatlıklar vardı, onlar iyileşmeye başladı. Ozan Tufan ilk geldiğinde Championship için yeterli değildi, şimdi ise toparlandı. Çok yetenekli bir oyuncu, yararlı olacağını düşünüyorum. Teknik direktör Liam Rosenior de Hull City'de de oynamış camiayı bilen bir isim." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün sahibi ve başkanı Türk iş insanı Acun Ilıcalı hakkında da konuşan Brown şunları aktardı:

"Çok akıllı biri, mükemmel bir başkan. Taraftarlarla teması olan, onlarla diyaloğa açık biri. Bazı hatalar da yaptı ama herkes yanlış yapabilir. İngiltere'deki popülaritesi çok yüksek, reklam işini iyi biliyor. İngiltere'de hiçbir başkan böyle büyük bir organizasyon yapamaz."

- Antalya'ya hayran kaldılar

Diğer bir taraftar Ann Brown da tatilin harika geçtiğini ve ortamı çok güzel bulduğunu belirterek, "Antalya'da bizi çok iyi ağırlıyorlar. İyi ki piyango bize çıkmış." dedi.

İngiliz taraftarlardan Richard Camplin de Antalya'da havanın mükemmel, konaklamalarının kusursuz olduğunu belirtti.

Acun Ilıcalı'nın kulübü bambaşka bir havaya büründürdüğünü ifade eden Camplin, "Acun, kulübü baştan aşağı değiştirdi. Herkese açık, taraftarın görüşüne değer veren birisi." yorumunu yaptı.

Kadın taraftar Aukse Andriuliene de Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "İlk defa geliyoruz ve tatilimiz mükemmel gidiyor. Piyango bize vurduğu için çok şanslıyız. Her detayı düşünülmüş mükemmel bir organizasyon." diye konuştu.

Ian Rowbottom ise Hull City takımına da Antalya kampının yararlı olacağını düşündüğünü belirterek, Ilıcalı'nın mükemmel bir organizasyona imza attığını belirtti.

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