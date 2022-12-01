Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.