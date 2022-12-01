Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 15:31, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 15:32
Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı kaydedildi.
İncelemede, yakalanan kişilerden 4'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız