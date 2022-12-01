TTB Başkanı Sağkan: Avukatlık mesleğinde de 'sahte avukatlar' var

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Tekirdağ'da "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz ile ilgili, "Bazı ifadeler de duyuyoruz, 'Zarara uğrayan kimse yok.' Bunu bilme şansımız yok ancak doktor olmayan birinin doktormuş gibi tedavi etmesinden dolayı herhangi bir zararın doğmadığını söylemek, kanımca mümkün değildir." dedi.

Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt'u ziyaret ederek bir süre sohbet eden Sağkan, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sahte doktor konusunun Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirten Sağkan, şöyle konuştu:

"Sadece doktor değil, profesyonel mesleklerin birçoğunda kanuna aykırı yöntemlerle diploma elde edilip kullanılması gibi durum söz konusu. Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaya çalışıldığına dönem dönem şahit oluyoruz. Sadece sahte diploma konusundan değil, başka unsurlardan da bahsedebilirim. Her işin profesyoneline gitmek gerekiyor. O yüzden Türkiye'deki sorun sadece sahte diploma değil. Profesyonel mesleklerin başka unsurlar tarafından yasal kılıf içinde yapılmaya çalışılması da çok büyük sorundur. Çok ciddi zarara uğradıktan sonra avukatlara gelerek bu sorunun çözümünde yardım istemek durumunda kalıyorlar."

Yapılan sahteciliğin cezasının bulunduğuna dikkati çeken Sağkan, şunları kaydetti:

"Bu cezaların caydırıcılık konusunu oturup tartışmak gerekir. Bu bir dolandırıcılıktır, resmi evrakta sahteciliktir. Tabii ki Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında soruşturma ve kovuşturma süreçleri yürüyecek. Hep birlikte takip edeceğiz. Bu arada bazı ifadeler de duyuyoruz, 'Zarara uğrayan kimse yok.' Bunu bilme şansımız yok ancak doktor olmayan birinin doktormuş gibi tedavi etmesinden dolayı herhangi bir zararın doğmadığını söylemek, kanımca mümkün değildir. Muhakkak ki soruşturma süreci başlarken bu işten zarar gören vatandaşların da şikayetleri dava ve soruşturma dosyasının içine eklenecektir düşüncesindeyim."