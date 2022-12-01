Düzce'de depremin ardından okullar eğitime hazır hale getiriliyor

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, AA muhabirine, depremde kentteki hiçbir okulda yıkım olmadığını söyledi.

Okullarda yapılan güçlendirme çalışmalarının, depremde faydasının görüldüğünü anlatan Kırbaç, "309 resmi, 38 özel okulumuzun incelemesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından yapıldı. Çok şükür ağır hasarlı, orta hasarlı binamız yok. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın açıkladığı 4 okulumuza ilişkin Bakanlığımız ileri inceleme yapmayı uygun gördü. O okullarda da tekrar bir deprem performansı analizi yapılacak. O rapora göre de o okullarla ilgili bir karar verilecek." diye konuştu.

Kırbaç, kent merkezi ve 7 ilçede okullardaki çalışmaların eğitimin tekrar başlayacağı 5 Aralık'a kadar tamamlanacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okullarımızı eskisi kadar hatta eskisinden daha güzel hale getirmek için kent merkezi ve 7 ilçede, Milli Eğitim müdürlükleri, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz hep birlikteyiz. Bakanlığımızın bize gönderdiği ödeneklerle okullarımızın tadilatlarını gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber Bakanımızın açıkladığı ve inceleme yapılacak 4 okulumuzda ise öğrencilerimizin öğrenim faaliyetine devam edeceği okulları belirledik. Öğrencilerimizin gidecekleri okullardaki düzenleme çalışmalarımız bitme aşamasına geldi. Öğrencilerimizin taşınmasıyla ilgili planlama da yapıldı. Velilerimize bilgilendirmeler yapılıyor. "

Çalışmaların şu an için yerinde gittiğini belirten Kırbaç, "Okullardaki onarım çalışmalarımızın yüzde 85'ini tamamladık. Cuma akşamı itibarıyla hedefimiz; çalışmaları tamamlamış olmak. Cumartesi ve pazar da son temizlik çalışmalarını yapıp hazır hale getireceğiz." dedi.