Belediye başkanı doğruladı: Barınakta 134 köpek öldü

Odunpazarı Belediyesi 2022 yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 21'inci Birleşim 1'inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Murat Özcan, barınakta ölen hayvanlarla ilgili çıkan haberleri hatırlatarak bir açıklama talebinde bulundu. Sorularını yanıtlayan Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, hayvan ölümlerini doğruladı. Kurt yaptığı açıklamada, barınaktaki hayvanların sokaklardan toplananlar olduğunu belirtirken, 2022 yılının ilk 10 ayında 134 yasaklı ırktan köpeğin ölümünü doğruladı.

"Bize 2022 yılında teslim edilen hayvanlardan toplam 134'ü öldü"

Meclis toplantısında yaptığı açıklamada Kazım Kurt şu ifadeleri kullandı:

"2021 yılında 5199 Sayılı Kanunda bir değişiklik yapıldı. Bu kanunun 14. maddesinin L bendine 'Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirme, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek, satışını yapmak yasaktır' eklendi. Elinde yasaklı ırk olan insanların belli bir süre içerisinde sağlık kontrollerini tamamlayıp tescilini yaptırıp kendi üzerine kayıtlanmasını sağladıktan sonra ancak evinde besleyebileceğine dair bir hüküm çıktı. Ama o süre içerisinde bu işlemi tamamlayamayanların elindeki canlar yasaklı hale geldi. İnsanlar bunun karşılığında 30 bin lira olan para cezasını ödememek için hayvanları salıverdi. Şehrin muhtelif yerlerin salındı. Salındığı için de barınağa hasta geldi. Bir tutanak karşılığı sahibi tarafından getirilerek bize teslim edilen hayvanlar değil. Bizim şehrin değişik yerlerinde bularak barınağa getirdiğimiz hayvanlar. Bize 2022 yılında teslim edilen hayvanlardan toplam 134'ü öldü. Soruşturma başlattık. Sonucunu Eskişehir ve Türkiye kamuoyuna açıklarız."