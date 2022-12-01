10 ayda 5 milyon 707 bin hasta, ambulansla hastanelere ulaştırıldı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Şu an aramızda sıradan insanlarmış gibi yaşayan 13 bin 939 kahraman var. Onların gerçekte kim olduklarını afet anlarında görüyoruz. UMKE üyelerimize minnetimizi, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda bir kez daha ifade ediyoruz." paylaşımını yaptı.

Ekiplerin, her zaman görevlerinin başında olduklarını belirten Koca, kara ambulanslarıyla bu yılın ilk 10 ayında, 5 milyon 707 bin 369 hastanın sağlık kurumlarına ulaştırıldığını bildirdi.

Koca, özel donanımlı ambulanslarla birlikte acil yardım ambulans sayısının 5 bin 792 olduğunu kaydetti.