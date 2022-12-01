Rehber öğretmeni kalbine yenik düştü

Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte maç sonrası dinlenmek için gittiği kafede rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan rehber öğretmen Yüksel Coşkan (47), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle vefat ettiği düşünülen ve 2014 yılından itibaren Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde rehber öğretmenliği görevini yürüten Coşkan'ın acı haberini alan meslektaşları ve öğrencileri üzüntüye boğuldu. Coşkan'ın ise okul önünde düzenlenecek olan cenaze töreni sonrası defnedileceği öğrenildi.