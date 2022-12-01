Ergün Atalay: Asgari ücrette 7 bin 785 lira kırmızı çizgi
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber'de asgari ücret ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 21:55, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 21:57
Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber 'de asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.
Atalay'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"7 bin 785 TL kırmızı çizgi, bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız.
Sendikalar, STK'lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde.
EYT var bizim sorunumuz, geçici işçi var bizim sorunumuz, vergi var bizim sorunumuz, iş kazaları var bizim sorunumuz. Bunlar asgari ücret kadar önemli sorunlar.
Promosyon meselesini işverenin insafına bırakmamak lazım, rakamlar güncellenmeli"Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız