Kalın'dan İsveç televizyonundaki asılsız soruya tepki
İsveç devlet televizyonuna konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a, Türkiye ile ilgili asılsız iddialar içeren bir soru yöneltildi. Kalın'ın bu duruma tavrı sertti. "Bunlar PKK ve FETÖ ağzı, dürüst gazetecilik yapın" diyerek programı terk etti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 22:58, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 23:01
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir ay önce İsveç devlet televizyonuna konuk oldu.
Sunucu "Türkiye'nin mafya ve uyuşturucu kaçakçıları için sığınak haline geldiği" şeklinde yalanlara dayalı bir soru yöneltti.
Kalın, "Önce dürüst gazetecilik yapın. Bu dürüst gazetecilik değil. Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır. Önce dürüst gazetecilik yapın. Biz bu iddiaları çok kez duyduk" dedi.
İsveç devlet televizyonunda sorulan yalan içerikli soruya sert tepki gösterdi. "Bunlar teröristlerin ağzı" diyerek röportajı sonlandırdı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız