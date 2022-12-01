Bursa Valiliğinden Osmangazi'de düşen uçakla ilgili açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bristell B23LE tipi çok hafif hava aracının (ultralight), Sakarya Pamukova mevkisinden kalkışından sonra saat 15.55 sularında Osmangazi Ovaakça bölgesine düştüğü hatırlatıldı.

Yaşamını yitiren iki kişiden biri olan pilotun, çok hafif hava aracı pilot lisansı (UPL) sahibi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TC-UHY tescil işaretli hava aracı ile genel havacılık maksatlı gerçekleştirilen uçuşta kaza meydana gelmiştir. Hava aracı Asya ASC Genel Havacılık İşletmesi altında olup, söz konusu şirket Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından TR-GH-108 no'lu işletme ruhsatı ile genel havacılık işletmeciliği yapmak üzere yetkilendirilmiştir. TC-UHY tescil işaretli hava aracı kendi kategorisine uygun olarak 22 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olan özel uçuş izni ile uçuşlarını gerçekleştirmekteydi."

Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali yakınındaki araziye düşen uçağın pilotu Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti.