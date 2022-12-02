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2 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları

2 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 00:02, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 00:04
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2 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Fuar Merkezi'nde, "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesinde Engelli Hakları Ulusal Eylem Planının İlan Edilmesi" programına katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile görüşecek, iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.45)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarih Kültür Medeniyet Bilinci Semineri'ne, Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu ve Can Gür İlkokulu Açılış Töreni ile Yenikapı'daki Tokat Günleri'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/15.00/17.00)

4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamındaki programlara katılacak, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek, Valiliği ziyaret edecek.

(Çanakkale/12.00/14.00/15.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla bir araya gelecek, Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ve AK Nokta Aracı ziyareti yapacak, "Gençlerle Buluşma"nın ardından Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret edecek, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısına katılacak.

(Tekirdağ/11.00-19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Sivas Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Sivas/10.00-17.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.

(Adana/11.30)

3- TCMB, eylül ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların, döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katılarak, "Özel Diyalog" oturumunda konuşacak.

(Roma)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Slovenyalı mevkidaşı Irena Sinko ile görüşecek, Türkiye-Slovenya Tarım Yürütme Komitesi 4. Dönem Toplantı Tutanağı" imza törenine katılacak, Slovenya Çevre ve Şehircilik Bakanı Uros Brezan ile bir araya gelecek.

(Lübliyana)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde, hafızlık icazet törenine katılacak.

(Konya/19.30)

2- YÖK Başkanı Erol Özvar, Kastamonu Üniversitesi'nde "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Toplantısı"na katılacak.

(Kastamonu/10.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik ziyaretinin ardından esnafla bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Karaman Çok Amaçlı Spor Salonu açılışına katılıp antrenörlerle buluşacak. Kay kay pisti ziyaretinde bulunacak Kasapoğlu, Kazım Karabekir Paşa Mahalle Genç Ofis açılışının ardından Yeni Karaman Stadyumu'nu inceleyecek, sporcu ve gençlerle buluşacak.

(Karaman/12.15-17.00)

2- Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı oyuncu kuralı ile ilgili Kuruçeşme Divan'da, kulüplerin konuyla ilgili uzman kadrolarının da katılımıyla çalıştay düzenleyecek. Çalıştayın ardından basın mensuplarına açıklama yapılacak.

(İstanbul/17.30)

3- Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlanacak. H Grubu'nda Gana-Uruguay, Güney Kore-Portekiz ve G Grubu'nda Sırbistan-İsviçre, Kamerun-Brezilya maçları yapılacak.

(Al Wakrah/18.00/Doha/18.00/Doha/22.00/Al Daayen/22.00)

4- Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta, Eyüpspor-Tuzlaspor mücadelesiyle başlayacak.

(İstanbul/20.00)

5- Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında, Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ maçıyla başlayacak.

(Bursa/20.00)

8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Tur ilk maçında, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Portekiz ekibi ADA de Sao Pedro do Sul'u ağırlayacak.

(İzmir/16.30)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftası, Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/16.00)

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