Ünlü şarkıcı açıkladı: Sanat dünyasında kar payı vurgunu

Ferman Toprak ve eşi, 2 milyon TL'yi işletmesi için döviz bürosu sahibi olan dostları Oğuz Vural'a verdi. Vural; Toprak çiftiyle birlikte aralarında ünlülerin de yer aldığı 70 kişiden topladığı paralarla sırra kadem bastı. Paralarını alamayan çift suç duyurusunda bulundu.

Türkücü Ferman Toprak, 'Aile dostum' dediği Oğuz Vural'ın, kendisini, eşini ve yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Vural'ın sahibi olduğu döviz bürosuna yatırım yapan Toprak ve çevresi, bir süre sonra Vural'la irtibatın kesildiğini söyledi. İşte Ferman Toprak'ın iddiaları:

Kardeş dediğimiz bir insandı. Tüm parayı üstünden kar payı verilecek vaadi ile topladılar. Eşim Hilal'den 1 milyon TL ve benden 62 bin dolar aldı. Bir süre sonra paramızı almak istedik ancak geri dönüş alamadık. Şaşkınlık içindeyiz.

Paramı kaybetmekten çok aile dostumuz tarafından dolandırıldığım için kahroluyorum.

15 yıllık arkadaşımdı, çocuklarımla çocukları arkadaş. Sanat ve iş dünyasından da birçok ismi dolandırdı.

70 kişi dava açtı, 'Döviz Bürosu Mağdurları' diye Whatsapp grubumuz bile var.

Milyonlarca lirasını kaybedenler arasında 15 Temmuz gazileri bile var. Kendisi şu anda bile lüks arabalarla, tatillerde gezdiği anları paylaşıyor. Lüks hayatı bizim paramızla yaşıyor.

Sahnelerden kazandığım parayla 14 kilo altın almıştım. Oğuz 'Benim kasam daha güvenli' diyerek istedi, verdim, sonra Hilal'le evlendik, bir ev almak için o altınları geri aldım.

Şimdi hem Hilal'le evlendiğim için, hem de evi aldığımız için şükrediyorum. Altınlarım orada olsaydı, belki onlar da gidecekti.

'KENDİ PARAMLA İCRALIK OLDUM'

Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak ise şunları söyledi: "Yeni bir iş kurmuştum. Masraflar için Oğuz Vural'a verdiğim 1 milyon TL'den bana 50 bin TL göndermesini söyledim. Çalışanı bana istediğim tutarı yolladı ancak dekontunda 'Borç' ibaresi vardı. Bir süre sonra evime icra dava dosyası geldi. Şoke oldum, şahsıma ait olan paradan dolayı icralık oldum. Kendisinin durumu çok iyi.Birçok gayrimenkulü var, hatta Acarkent'te değeri 4 milyon dolar olan villasını FB'li bir futbolcuya yıllık 4 milyon TL karşılığında kiraya verdi."

'SERDAR'I UYARMASAYDIK BELKİ EVİ ELİNDEN GİDECEKTİ'



İş Adamı Ali Dilber de Oğuz Vural'ın dolandırdığı isimlerden. Dilber, "Ferman, ben ve Oğuz yakın arkadaştık. Beni 'Bankada param sıkıştı' diye aradı, 230 bin Euro borç istedi. Parayı verdim ama geri istediğim için benden şikayetçi oldu. Serdar Ortaç da uyarılarımızla kendisini kurtardı. İstinye'deki evinin üzerine kredi çektirmeye çalıştı, ancak dolandırılma durumları ortaya çıkınca Serdar'ı uyardık" dedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN