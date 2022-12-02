Asgari ücrette teklif 8-12 bin lira arasında
Asgari ücret için DİSK'in 13 bin, Hak-İş'in 10 bin lira teklifi bulunuyor. MÜSİAD Başkanı Asmalı 7.500-8.000 aralığındaki teklifi dillendirirken, dünkü toplantıda Sosyal Güvenlik Uzmanı Baştaş, 10 bin ile 11 bin 765 lira arasındaki rakamın iki tarafın kabul edebileceği seviye olduğunu dile getirdi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 08:46, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 08:59
Milyonların merakla beklediği asgari ücrette taraflar ilk görüşmeyi yaptı.
Türkiye Gazetesi'nden Ferhat Ekinci'nin haberine göre; DİSK 13 bin, Hak-İş 10 bin lira talep etti.
TİSK Başkanı Akkol, 'İşçinin memnun olduğu, işverenleri de koruyan dengeli bir ücret için elimizi taşın altına koyacağız' dedi.
MÜSİAD, 7500 - 8000 aralığını teklif etti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Baştaş, 10 bin ile 11 bin 765 lira arasındaki rakamın iki tarafın kabul edebileceği seviye olduğunu dile getirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız