Motorine 1 lira üzerinde zam geliyor
Motorine peş peşe gelen indirimin ardından 1 lira üzerinde zam geliyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 08:55, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 09:29
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine peş peşe gelen indirimin ardından 1 lira üzerinde zam geliyor.
MOTORİNE ZAM GELİYOR
3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geliyor.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,50 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.