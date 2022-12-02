Gün sonu döviz fiyatları
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,64 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 17:35, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 18:17
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6340
|18,6350
|18,6300
|18,6310
|Avro
|19,6120
|19,6130
|19,5320
|19,5330
|Sterlin
|22,8410
|22,9550
|22,7060
|22,8190
|İsviçre Frangı
|19,8090
|19,9090
|19,7710
|19,8700
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6040
|18,6840
|18,6000
|18,6800
|Avro
|19,5720
|19,6520
|19,4920
|19,5720
|Sterlin
|22,7810
|22,9910
|22,6460
|22,8560