Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 79 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 70 bin lira, en yüksek 1 milyon 84 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 1 milyon 79 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 4 milyon 397 bin 318,04 lira, işlem miktarı ise 1.859,48 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 249 milyon 796 bin 904,67 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Nadir Döviz, İstanbul Altın Rafinerisi ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: