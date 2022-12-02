Kendilerini yaraladığı iddiasıyla Efe'yi 4 saatlik işkenceyle öldürmüşler

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 18 yaşındaki gencin işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Küçükdikili Koza Mahallesi'nde 28 Kasım'da, Efe Beytekin'in (18) darp ve işkence edilip bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, Efe Beytekin'in, 14 Kasım'da pompalı tüfekle ateş açıp 2 kişiyi yaraladığını öne süren Şahin K, yeğenleri M.K. (17) ve Mert P. (18) ile arkadaşları Ahmet Serkan C. (19), genci Baraj Caddesi'nde silahla tehdit edip kaçırdı.

Daha sonra bu kişiler ve bazı şüphelilerin, Beytekin'i bir evin müştemilatında hortum, sopa ve bastonla darbedip bıçakla yaraladığı saptandı.

Beytekin'in aldığı yaraların ardından baygınlık geçirmesi üzerine şüpheliler, önce telefonla polisi arayıp silahla yaralama olayının zanlısını yakaladıklarını ve kendilerine teslim edeceklerini söyledikleri, daha sonra da durumu sağlık ekiplerine bildirdikleri öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Beytekin'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Elif K. ve Esma K. ile Hacı Ç, Yunus G. ve Mahmut G. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Şahin K, Mehmet K, Musa K. ve M.K. ile Mert P. ve Ahmet Serkan C. tutuklandı.

- Olay

Küçükdikili Koza Mahallesi'nde 28 Kasım'da kimliği belirsiz kişilerce darbedilerek yaralandığı öne sürülen Efe Beytekin, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.