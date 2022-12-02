Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlatıldı

Nebati, Twitter hesabından, EYT'lilere yönelik düzenlemeye ilişkin yaptıkları hazırlıklar konusunda paylaşımda bulundu.

EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını anımsatan Nebati, "Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." ifadesini kullandı.