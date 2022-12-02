8 yaşındaki Eylül'ün ölümüne ilişkin okul müdürüne hapis cezası

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Söz alan sanık Umur Buğa'nın avukatı, müvekkilinin beraatini istedi.

Mirzaoğlu ailesinin avukatı ise sanığın suçlu olduğunu belirterek, en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Umur Buğa'ya, tali kusurlu olduğunu göz önüne alarak, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezasını 1 yıl 8 aya indiren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

- Baba Mirzaoğlu: "Kimse hak ettiği cezayı almadı"

AA muhabirine kararı değerlendiren Eylül Mirzaoğlu'nun babası Cahit Mirzaoğlu, 3 yıl önce yaşanan olayda okula giden kızının bahçedeki hatalardan dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, "Daha zil sesi gelmeden, okul bahçesinde önlemsiz şekilde araç manevra yaparak kızımı altına alıyor ve ölümüne neden oluyor. Benim acım çok taze. Eylül'ü unutmadık ki Eylül unutulur mu? Burada hiç kimse hak ettiği cezayı almadı. Ceza alınsaydı en azından yüreğimize su serpilirdi. Yani kararı kamuoyuna bırakıyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

Mirzaoğlu, kararı bir üst mahkemeye temyize götüreceklerini söyledi.

- İddianameden

Avcılar'da, 7 Kasım 2019'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin okul müdürü Umur Buğa hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında okul alanındaki indirme-bindirme yerlerinin belirlenmediği, taşımacılar ile taşıma faaliyetinde çalışan personelin okul alanını kullanmalarına yönelik düzenlemeler yapılmadığı kaydedilmişti.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporuna göre, "kazaya karışan servis aracının bahçeye giriş yapmasını önleyecek tedbirleri ya da sürücüsünün güvenli şekilde manevra yapmasını sağlayacak önlemleri aldırmayan idarenin olayda alt düzeyde tali kusurlu olduğu" vurgulanan iddianamede, sanık Umur Buğa'nın "taksirle ölüme sebep olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Aynı olaya ilişkin Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan servis şoförü Hüseyin Yıldırım, "taksirle öldürme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.