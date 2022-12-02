Cuma hutbesinde engellilere yönelik farkındalık çağrısı

"Engel Olma, Farkında Ol" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

İnsanın en güzel şekilde yaratıldığı ve canlılar arasında saygın bir yere sahip olduğu belirtilen hutbede, "İnsanın saygınlığı, bedeni özelliklerinde, makam ve şöhretinde, mal ve mülkünün çokluğunda değildir. Dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda gösterdiği sorumluluk bilincinde, yani takvasındadır." denildi.

İslam'a göre fiziksel açıdan sağlıklı olmanın bir üstünlük vesilesi olmadığı belirtilen hutbede, "İnsanların doğuştan gelen ya da sonradan karşılaştıkları engellilik durumları, onların saygınlığına asla zarar vermez." ifadesi kullanıldı.

Engellilere karşı sevgi, saygı ve sorumluluk bilinciyle davranmanın herkesin görevi olduğu vurgulanan hutbede, "Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin kalbine bir damla sevinç taşımak en faziletli amellerdendir. Engelli kardeşlerimizin yanlarında olmak, onlara hayatı kolaylaştırmak dini ve insani bir sorumluluktur." değerlendirmesi yapıldı.

- "Engelleri hep birlikte ortadan kaldıralım"

Hz. Muhammed'in engelli sahabeleri hayatın dışında bırakmadığı ve onlara yeteneklerine uygun görevler verdiği aktarılan hutbede, şunlar kaydedildi:

"O halde geliniz, engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmaları ve geleceğe umutla bakabilmeleri için sorumluluklarımızın idrakinde olalım. Engelleri nedeniyle fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan zorluklar yaşayan kardeşlerimizle içten ve samimi bir yakınlık kuralım. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını zorlaştıran bütün engelleri hep birlikte ortadan kaldıralım. Onlara hayatı kolaylaştıralım. Yollarımızı, sokaklarımızı, binalarımızı ve bütün hayat alanlarımızı engelli kardeşlerimizin kullanabileceği şekilde planlamaya özen gösterelim. Engelli rampalarını ve kaldırımlarda bulunan yürüyüş bantlarını işgal etmekten kaçınalım. Engellilere ayrılan otoparklara araçlarımızı park etmeyelim. Onlara zorluklar yaşatan kimseler olmayalım. Unutmayalım ki insan olma açısından engelli olmak ve olmamak diye bir fark yoktur. Engelli kardeşlerimiz, eşit kimseler olarak onların farkında olmamızı, insan onuruna yakışır şekilde davranmamızı beklemektedir."