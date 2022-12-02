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Kasımda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi geçen ay 2,9 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 14:25, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 14:26
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Kasımda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 874 milyon 887 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini 2 milyar 603 milyon 568 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 635 milyon 212 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.

Geçen ay en fazla ihracat artışı yüzde 109,1 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 70,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 4,4 azalışla 15 milyar 501 milyon 232 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 10,2 artışla 3 milyar 329 milyon 700 bin dolarlık, dış satımdan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda yüzde 7,1 azalışla 509 milyon 97 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.

- En fazla ihracat Almanya'ya

Kasım ayında 125 ülkeye ihracat arttı.

Türk ihracatçıların en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD, 1 milyar dolarla Irak oldu.

45 ilin ihracatını artırırken kasım ayında en fazla dış satım yapan iller, 8,3 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Bursa, 1,4 milyar dolarla Kocaeli oldu.

Kasımda kilogram birim fiyatı da 1,7 dolara yükseldi.

TİM verilerine göre sektörel bazda 2021 ve 2022'nin kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 KASIMSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20212022Değişim ('22/'21)Pay(22) (%)2020 - 20212021 - 2022Değişim ('22/'21)Pay(22) (%)
I. TARIM3.021.7933.329.70010,215,229.090.70034.048.60317,013,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.006.0392.208.67510,110,118.993.23821.529.52213,48,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 896.5921.078.30820,34,98.963.10711.319.62826,34,5
Yaş Meyve ve Sebze 365.158354.890-2,81,63.076.4172.947.582-4,21,2
Meyve Sebze Mamulleri 191.294231.49521,01,11.993.0272.473.19524,11,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 175.975169.120-3,90,81.524.7331.597.3854,80,6
Fındık ve Mamulleri 277.935224.828-19,11,02.183.1811.794.757-17,80,7
Zeytin ve Zeytinyağı 30.72564.258109,10,3299.983431.87344,00,2
Tütün 57.72775.68031,10,3804.757828.1672,90,3
Süs Bitkileri ve Mamulleri10.63410.096-5,10,0148.032136.935-7,50,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER321.478356.38010,91,63.247.0304.121.43626,91,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller321.478356.38010,91,63.247.0304.121.43626,91,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ694.275764.64510,13,56.850.4328.397.64522,63,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri694.275764.64510,13,56.850.4328.397.64522,63,3
II. SANAYİ16.213.15415.501.232-4,470,9167.122.526186.564.82011,673,6
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.364.4481.276.346-6,55,814.846.72215.306.0243,16,0
Tekstil ve Hammaddeleri935.904845.768-9,63,99.978.30610.494.7485,24,1
Deri ve Deri Mamulleri 148.397173.66117,00,81.683.0922.034.00220,80,8
Halı 280.147256.917-8,31,23.185.3242.777.275-12,81,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.369.8192.603.5689,911,924.689.04233.196.17234,513,1
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.369.8192.603.5689,911,924.689.04233.196.17234,513,1
C. SANAYİ MAMULLERİ12.478.88611.621.318-6,953,2127.586.763138.062.6248,254,5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.729.4271.635.212-5,47,520.084.42321.309.3686,18,4
Otomotiv Endüstrisi2.529.0632.874.88713,713,229.174.65430.799.2235,612,2
Gemi, Yat ve Hizmetleri259.77855.150-78,80,31.643.2981.434.458-12,70,6
Elektrik ve Elektronik1.267.9311.428.26012,66,514.065.70215.018.2546,85,9
Makine ve Aksamları838.1091.011.84920,74,69.308.81310.279.45810,44,1
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.203.7371.130.358-6,15,211.951.07914.516.38621,55,7
Çelik2.014.2501.348.397-33,16,221.346.92322.030.2633,28,7
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri395.556418.1295,71,94.543.2875.429.92919,52,1
Mücevher1.284.245603.774-53,02,86.166.5476.237.5791,22,5
Savunma ve Havacılık Sanayii382.521503.29631,62,33.057.6654.202.27637,41,7
İklimlendirme Sanayii559.250599.8287,32,76.110.4856.664.0929,12,6
Diğer Sanayi Ürünleri15.01812.177-18,90,1133.888141.3385,60,1
III. MADENCİLİK547.965509.097-7,12,35.876.6126.481.09910,32,6
Madencilik Ürünleri547.965509.097-7,12,35.876.6126.481.09910,32,6
T O P L A M (TİM*)19.782.91119.340.029-2,288,5202.089.838227.094.52212,489,6
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı1.672.2012.514.16350,411,518.728.43626.387.15140,910,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI21.455.11221.854.1921,9100,0220.818.274253.481.67314,8100,0
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